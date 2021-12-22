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December 22 2021 - 21:16

رئيسا الأركان الروسية والأمريكية بحثا قضايا الأمن الدولي

منذ 33 mins 22 December، 2021
أخبار موقع المنار
أخبار دولية - روسيا

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي، بحث فيه الجانبان قضايا الأمن الدولي، بحسب ما افادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إنه “جرى في 22 ديسمبر/كانون الاول 2021 اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين “بحثا قضايا الأمن الدولي الملحة”، دون أن تفصح عن اي تفاصيل أخرى.

المصدر: روسيا اليوم

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