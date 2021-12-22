السلطات الصحية الأميركية اجازت استخدام حبوب فايزر المضادة لكوفيد-19

اجازت “إدارة الغذاء والدواء” الأميركية الاستخدام الطارىء للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات “فايزر”، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت المسؤولة في الادارة المذكورة “إف.دي.إيه” باتريسيا كافازوني في بيان، “توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحورات جديدة”.

واشارت “إف.دي.إيه” الى ان “هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية