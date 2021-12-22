كركي: 46 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء وتعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اليوم، قرارا حمل الرقم 785 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر كانون الأول 2021 بلغت قيمتها حوالى 46 مليار ليرة لبنانية توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أصدر مذكرة إعلامية حملت الرقم 90 بتاريخ 22/12/2021 قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 500000 ل.ل بدلا من 250000 ل.ل، إضافة الى تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج من 37500 ل.ل الى 75000 ل.ل.، وطلب من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عدم تحميل المرضى المضمونين أية فروقات مالية بهذا الخصوص.

وفي سياق آخر، أثنى كركي على جهود وزير المالية الدكتور يوسف الخليل الذي أعلن استعداده لدفع 100 مليار ل.ل نقدا و200 مليار ل.ل. كسندات خزينة، وأمل أن تصل هذه الحوالات المالية قبل نهاية العام الحالي.

كما بحث مع وزير المالية في ملف الديون المستحقة للصندوق على الدولة اللبنانية، والتي قاربت ال 5000 مليار ل.ل. مع أيلول 2021، إضافة الى ضرورة تسديد كامل الاعتمادات المرصودة في موازنات عامي 2020 – 2021.

وأمل كركي “بأن يتوصل المعنيون على أعلى المستويات في البلاد إلى تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والدوائية في الضمان وتعاونية موظفي الدولة وسائر الجهات الحكومية الضامنة خلال الأيام والاسابيع القليلة القادمة لكي تعاود هذه المؤسسات لعب دورها الأساس في تأمين الاستقرار الاجتماعي في البلاد وعدم تحميل المضمونين والمواطنين اللبنانيين أية فروقات مالية تضاف الى فاتورتهم الصحية (طبابة واستشفاء و دواء)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام