الدبابة الايرانية كرار تدخل الخدمة العملانية في الحرس الثوري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2021 - 10:40

الدبابة الايرانية كرار تدخل الخدمة العملانية في الحرس الثوري

منذ 39 mins 22 December، 2021
الدبابة الايرانية كرار
ايران - عربي وإقليمي

دخلت الدبابة الايرانية كرار الخدمة العملانية في القوة البرية للحرس الثوري للمرة الاولى بمشاركتها في مناورات “النبي الاعظم (ص)” الـ 17 المشتركة لحرس الثورة الاسلامية.

وافادت وكالة “فارس” ان الدبابة المتطورة كرار (دبابة تي 72 ام مطورة) تم تسليمها للقوة البرية لحرس الثورة ودخلت الخدمة العملانية للمرة الاولى في هذه المناورات.

وتعد الدبابة “كرار” نموذجا مطورا للدبابة “تي 72 ام” التي تم تطويرها من قبل مؤسسة “بني هاشم” لصناعات الدروع التابعة لوزارة الدفاع وتم تحويل سائر دبابات “تي 72 ام” التابعة للقوة البرية لحرس الثورة لوزارة الدفاع بغية العمل على تطويرها.

والدبابة كرار تم تزويدها بغطاءات خاصة لمواجهة الامواج الحرارية وبامكانها التخفي في مواجهة البواحث الحرارية وهي كذلك مجهزة بمنظومات GPS .

فضلا عن ذلك، تم تزويد الدبابة كرار بمكان لنصب نظام الحفاظ على الدفاع الفاعل لمواجهة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع. هذا النظام الذي هو من نوع Soft Kile (المواجهة الناعمة) يمضي الان مراحل اختباره النهائية وسيتم نصبه على برج الدبابة بعد اجراء التقييمات النهائية له.

وبعد نصب هذه المنظومة سيكون بامكان هذه الدبابة حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها الى الدبابة وذلك عن طريق التشويش على منظومات التوجيه فيها.

المصدر: وكالة فارس

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