بلينكن: لا توجد أي خطط لعقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لم يتم التخطيط لعقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بلينكن “لا توجد خطط لذلك الآن”، ولفت الى أن “المفاوضات يجب أن تستمر لنزع التوتر المحيط بالأزمة الأوكرانية”. وأضاف “نريد أيضا أن تخفض روسيا التوترات من خلال سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا”.

وزعم بلينكن ان “الولايات المتحدة منخرطة في كل من الدبلوماسية والاحتواء فيما يتعلق بروسيا، وهي مستعدة للرد بقوة على تلك الخطوات التي تعتبرها عدوانية”، وقال “نحن مستعدون لاستخدام الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، ومجلس روسيا والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإجراء محادثات أمنية”.

المصدر: روسيا اليوم