باكستان تجري تجربة على صاروخ باليستي رداًَ على نشر الهند منظومة “أس-400” قرب حدودها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2021 - 15:02

باكستان تجري تجربة على صاروخ باليستي رداًَ على نشر الهند منظومة “أس-400” قرب حدودها

منذ 1 ساعة 21 December، 2021
علم الهند وباكستان
أخبار دولية - باكستان

أجرت باكستان تجربة صاروخية على صاروخ باليستي من طراز كروز طويل المدى، المطور في باكستان، ” بابر 1ـ بي “، بعد يوم واحد من إعلان الهند نشر منظومة اس-400 الروسية للدفاع الجوي الصاروخي المتطورة قرب الحدود. وقالت هيئة استعلامات الجيش الباكستاني الثلاثاء، “الصاروخ قادر على توجيه ضربات سريعة لأهداف العدو وله القدرة على حمل روؤس نووية وقدرات متطورة للمرواغة”.

ووفقاً لوكالة “ايه. إن. ايه” الهندية، بدأت الهند، أمس الاثنين، تركيب نظام الدفاع الجوي “إس – 400” في إقليم البنجاب بالقرب من الحدود الباكستانية. وتعتقد القوات الهندية أن بطاريات النظام قادرة على تجنب المخاطر الجوية من جهة باكستان والصين.

المصدر: سبوتنيك

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