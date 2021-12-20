الكرملين حول نشر أسلحة نووية في بيلاروس: كل الخيارات ممكنة

لم يستبعد الكرملين الاثنين إمكانية قيام روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس في حال قيام الناتو بنشر هذه الأسلحة في بولندا. وخلال موجز صحفي علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على إعلان مينسك أنها ستعرض على روسيا نشر أسلحتها النووية في بيلاروس في حال قيام حلف شمال الأطلسي بنشرها في الأراضي البولندية: “ليس سرا على أحد أن نشر أسلحة مختلفة قرب حدودنا قد يمثل تهديدا لنا سيتطلب اتخاذ تدابير متناسبة من أجل إعادة توازن الوضع”.

وذكر بيسكوف أنه من السابق لأوانه تقييم رد الدول الغربية على مقترحات موسكو المتعلقة بضمانات الأمن. وقال المتحدث باسم الكرملين “لقد سمعنا أقوالا عن مصادر مختلفة حول وجود استعداد لمناقشة (هذا الموضوع)، ولعل ذلك يمكن اعتباره عاملا إيجابيا. لكن أي جواب محدد لم يأت بعد، لذا فمن المبكر إصدار أي تقييمات”.

المصدر: روسيا اليوم