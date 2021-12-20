مقتل 208 أشخاص على الأقل في إعصار في الفلبين

قتل 208 أشخاص على الأقل في الفلبين جراء الإعصار “راي”، الأشد الذي يضرب البلد هذه السنة، وفق حصيلة رسمية جديدة صدرت الأحد، فيما تجهد فرق الإغاثة لتوزيع المياه والمواد الغذائية في الجزر المنكوبة، وذلك بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وكانت حصيلة سابقة الأحد أشارت إلى مقتل 109 أشخاص جراء “راي”، وهو أحد أعنف الأعاصير التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة.

وأظهرت إحصاءات الشرطة الوطنية أن 239 شخصا على الأقل أصيبوا، وفقد 52 آخرون بعد أن اجتاح الإعصار المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية