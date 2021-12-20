مواجهات بين الأمن التونسي والمحتجين في حي النور بولاية القصرين لليلة الثالثة على التوالي

شهد حي النور في ولاية القصرين غربي تونس يوم الأحد مواجهات بين قوات الأمن وأهالي المنطقة لليلة الثالثة على التوالي.

وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية أن المواجهات تجددت بين قوات الأمن والأهالي الذين عمدوا لحرق الإطارات ورشق قوات الأمن بالحجارة ما دفعها لاستعمال الغاز المسيل للدموع.

وأفادت الإذاعة التونسية بأن الشرطة ألقت القبض على 5 قصر تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، مؤكدة أنه تم إطلاق سراح أحدهم.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت يوم السبت أن وحدات من الجيش وصلت حي النور بمدينة القصرين لحماية المنشآت إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشباب.

المصدر: وكالات