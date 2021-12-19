المرابطون بذكرى الشهيد سمير القنطار: سيبقى في وجداننا

أكدت الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”، في بيان، لمناسبة الذكرى السنوية لعميد الأسرى المحررين اللبنانيين الشهيد سمير القنطار، أن “سمير القنطار سيبقى في وجداننا وعقولنا الفدائي والقائد والمثل المثال الذي به نفتخر ونعتز، وهو الذي سبقنا إلى أرض فلسطين قبلتنا وبدايتنا ونهايتنا وقيمتنا، ويزيدنا شرفا أن القائد سمير القنطار أبى إلا أن يستشهد على أرض سوريا العربية، وتعود روحه الطاهرة لترفرف فوق ربى فلسطين، من جليلها إلى نقبها ومن نهرها إلى بحرها، والقدس الشريف عاصمتها الحرة العربية”.

وتقدمت الهيئة بالمباركة من عائلته وزوجته الإعلامية زينب برجاوي وأخيه بسام القنطار وابنه علي، وختمت بيانها: “السلام والرحمة على أرواح شهداء عملية جمال عبد الناصر على أرض فلسطين العربية. السلام والرحمة على روحك المقدسة يا شهيدنا وشهيد أمتنا العربية وشهيد المقاومة سمير القنطار”.

المصدر: بريد الموقع