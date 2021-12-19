تجمع المهنيين السودانيين: هلت بشائر النصر

أكد تجمع المهنيين السودانيين في نداء عاجل لأنصاره وللمشاركين في الاحتجاجات أن “بشائر النصر هلت”، داعيا أنصاره إلى الالتحاق بالمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي وإغلاق الطرق بالمتاريس.

وجاء في النداء: “لاحت بشائر النصر الثائرات والثوار يعبرون الحواجز ويقتحمون محيط القصر الجمهوري”.

وأضاف: “ندعو جميع الثوار للالتحاق بالتجمع في محيط القصر وإغلاق كل الطرق المؤدية للقصر بالمتاريس”.

وتابع: “على القوات النظامية التزام جانب شعبها وردع أي محاولة لضرب التجمع السلمي، لا عاصم اليوم إلا الانصياع لإرادة وعزم الثورة الظافرة، وإعلان تسليم السلطة كاملة لقوى الثورة”.

المصدر: وكالات