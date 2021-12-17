موظفو تاتش وألفا يعتصمون إحتجاجا على تصريحات الوزير القرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 12:44

موظفو تاتش وألفا يعتصمون إحتجاجا على تصريحات الوزير القرم

منذ 1 ساعة 17 December، 2021
تاتش والفا
لبنان

ينظم موظفو تاتش والفا اعتصاما منذ الصباح الباكر في حرم كل من الشركتين احتجاجا على التصريحات التي ادلى بها وزير الاتصالات جوني القرم في مقابلة تلفزيونية مساء امس والتي اعتبروها اساءة لهم.

الى ذلك، يستمر اضراب الموظفين لليوم الخامس، وبدأت تداعياته تظهر مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد الاحجام عن القيام بأعمال الصيانة، و يخشى بدء فقدان بطاقات التشريج من السوق في مطلع الأسبوع المقبل بعد توقف الموظفين عن تسليم البطاقات، وهو ما يهدد بارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق في السوق السوداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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