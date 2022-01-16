اعتصام لمتعاقدي اللبنانية الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 16 2022 - 15:24

اعتصام لمتعاقدي اللبنانية الخميس

منذ 33 mins 16 January، 2022
متعاقدو الجامعة اللبنانية
لبنان

أعلنت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها “ستنفذ وقفة اعتصامية عند الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في 20 من الحالي”.

واعتبرت اللجنة أن “إعلان رئيس الحكومة عزمه الدعوة إلى إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء فرصة ثمينة للمسؤولين لانجاز التفرغ وإنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة وإن حظوظ إقرار التفرغ قد تعززت بفعل الأجواء التفاؤلية بخصوص إنعقاد جلسة حكومية”، داعية الأساتذة إلى “التزام الاضراب والمشاركة في التحركات المقبلة”.

ونوه الأساتذة بـ “الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة لإعداد ملف التفرغ وإحالته إلى الوزير في أقرب موعد تمهيدا لرفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح