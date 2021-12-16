السائقون العموميون في النبطية التزموا بالاضراب

نفذ السائقون العموميون في النبطية جنوب لبنان الخميس إضرابا واعتصاما في موقف التحرير في المدينة تنفيذا لدعوة اتحادات النقل البري استنكارا لعدم تطبيق الاتفاق بينه وبين الحكومة القاضي بدعم السائقين.

وتجمع السائقون من أصحاب السيارات والفانات في الموقف يتقدمهم رئيس نقابة سائقي السيرات العمومية في محافظة النبطية علي كمال وعدد كبير من السائقين، مطالبين الحكومة الوفاء بوعودها بدعم السائقين وما التزمت به امام الاتحاد.

وبالمناسبة، ألقى كمال كلمة قال فيها “نحن السائقون العموميون في محافظة النبطية أصحاب حق ونعمل نيابة عن الدولة ونحن أصحاب حق ومن الناس ونعمل من اجل لقمة عيش كريمة لنا ولاولادنا”، وتابع “نعمل ليل نهار فقط لدفع ثمن المحروقات وقطع الغيار للسيارات ولا نريد اذلال الطالب والعامل والمزارع والمواطن الفقير وجميع شرائح المجتمع اللبناني من القوى الأمنية والعسكرية والجيش وباقي الأجهزة بتعرفة لا قدرة لهم على دفعها”.

واضاف كمال “ذنبنا اننا صدقنا التزام الحكومة بدعم القطاع تخفيفا عن السائقين والمواطنين”، وتابع “بعد عدم التزام الحكومة قرر اتحادات النقل البري في لبنان الذهاب الى الاضراب على جميع الأراضي اللبنانية، وكنقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة النبطية”، واكد “نحن جزء لا يتجزا من الاتحاد نفذنا صباح اليوم اضرابا من السادسة حتى العاشرة وتجمعنا في موقف التحرير في النبطية قرب البنك المركزي في النبطية كي نوصل صرختنا اذا كان من اذان تسمع وضمائر حية ترأف بمواطنيها وما ضاع حق وراءه مطالب”.

المصدر: مراسل الموقع