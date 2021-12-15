جنوب إفريقيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا وسط انتشار “أوميكرون”

سجلت جنوب إفريقيا، الأربعاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في موجة رابعة من الجائحة تضرب البلاد وسط انتشار متسارع لمتحور “أوميكرون”.

وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا بتسجيله 26976 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23884 في إحصائية الثلاثاء، وذكر أن الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة في البلاد وصلت إلى مستوى 3231031 حالة.

وأوضح المعهد أن عدد الفحوص الخاصة برصد الفيروس بلغ خلال اليوم الماضي 83864، ما يعني أن نسبة النتائج الإيجابية بلغت 32.2%، وأضاف أنه سجل خلال الساعات الـ24 الماضية 54 وفاة جديدة مقارنة مع 24 في بيانات الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في جنوب إفريقيا إلى 90226.

المصدر: روسيا اليوم