تجمع اصحاب المولدات في تعمير عين الحلوة: اطفاء المولدات اعتبارا من الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 12:42

تجمع اصحاب المولدات في تعمير عين الحلوة: اطفاء المولدات اعتبارا من الجمعة

منذ 43 mins 15 December، 2021
مقدمة
لبنان

أعلن تجمع اصحاب المولدات في منطقة تعمير عين الحلوة و ضواحيها، في بيان، اطفاء المولدات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بسبب “الخسائر الفادحة التي يتكبدونها جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل انهيار العملة الوطنية”.
ووجه التجمع كتابا الى كل من محافظ لبنان الجنوبي القاضي منصور ضو، وزارتي الطاقة والاقتصاد واتحاد البلديات، جاء فيه:”بعد ان وصلت الامور بنا الى ما لا يحمد عقباه، وتكبدنا خسائر بسبب انهيار العملة الوطنية مقارنة بالسوق السوداء للدولار، حيث اننا نشتري صفيحة المازوت واعمال الصيانة وقطع الغيار والزيوت بالدولار، ما ادى بنا الى حال من الافلاس مما يترتب على ذلك اطفاء مولداتنا.

وبكل تجرد قررنا وضعكم جميعا بما وصلت اليه امورنا، وبناء عليه اتخذنا قرارا باطفاء مولداتنا صباح يوم الجمعة 2021 /12/ 17 حتى نصل الى الحل المناسب.
والى زبائننا الكرام نعتذر منكم سلفا آملين تقدير موقفنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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