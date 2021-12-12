الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و305 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأحد انه تم تسجيل 5 وفيات و305 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأشارت الوزيرة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 14، بيت لحم 56، طولكرم 5، الخليل 69، سلفيت 2، رام الله والبيرة 55، طوباس 6، نابلس 24، قطاع غزة 74”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 32، بيت لحم 52، طولكرم 6، الخليل 66، سلفيت 2، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 3، طوباس 10، نابلس 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 60″، وتابعت “سجلت حالة وفاة في بني نعيم وأخرى في دورا و 5 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم