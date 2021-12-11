ذبيان: شعار سلاح المقاومة مقابل الانفراج الاقتصادي ساقط حتماً

سأل رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان ما الذي تغير بعد إستقالة الوزير جورج قرداحي سوى فرض مزيد من الاملاءات والشروط على لبنان، بينما الحكومة لا تزال عاجزة عن الاجتماع، في وقت يتم إعداد مشاريع قوانين مالية تستهدف القضاء على ما تبقى من ودائع الناس المحتجزة في المصارف، أما رئيس الحكومة فلا يحرك ساكناً، ما يثبت اننا أصبحنا امام حكومة تصريف أعمال اكثر ولا أقل.

ورأى ذبيان ان ما يتم التسويق له من إنفراج إقتصادي على خلفية استقالة الوزير جورج قرداحي، لا سيما بعد الاتصال الفرنسي السعودي المشترك بالرئيس ميقاتي يبدو انه محاولة للتمهيد الى سيناريو يبدو انه صيغة مرفوضة، خصوصا وان البيان الفرنسي – السعودي تضمن إملاءات واضحة في ما خص السلاح والمقصود به هنا سلاح المقاومة كإحدى شروط لاعادة العلاقات الخليجية مع لبنان.

وأكد ذبيان أن رفع شعار سلاح المقاومة مقابل الانفراج الاقتصادي في لبنان واستعادة العلاقة مع دول الخليج ساقط حتماً، لانه لا يمكن المساومة على عوامل انتصار ومنعة لبنان على العدو الاسرائيلي، مقابل الوعود الاقتصادية.

المصدر: بريد الموقع