حماس: حريق مخيم برج الشمالي ناجم عن ماس كهربائي ونستنكر التضليل الاعلامي الذي رافق الحادث

أصدرت حركة حماس بيانا اليوم السبت على خلفية ما نشر أمس السبت حول الحريق في مخيّم البرج الشمالي في لبنان، مؤكدة أن الحريق ناجم عن “ماس” كهربائي.

وقالت الحركة في بيانها، “إن الحريق في مخيم البرج الشمالي اندلع في مخزن أسطوانات غاز وأوكسيجين”.

واستنكرت حماس حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، موضحة أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما أكدت أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث.

وقدرت حماس عاليا في ختام بيانها الجهود الطيبة التي بذلها المجتمع اللبناني المجاور، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث.

المصدر: موقع المنار