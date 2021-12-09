مصرف لبنان يرفع سعر الدولار المصرفي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرار وسيط حمل الرقم 13377، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.

وأعلن مصرف لبنان أنه قرّر ولمن يرغب بالاستفادة من التعميم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي (الدولار المصرفي) من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي، علمًا أن سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لامس الـ25 ألف ليرة.

وفي ما يأتي نص القرار:

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام