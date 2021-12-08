البيت الأبيض: نعارض قرار مجلس الشيوخ بمنع بيع صواريخ متوسطة المدى للسعودية

أعلن البيت الأبيض أنه يعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ الاميركي يمنع البيع المقترح لصواريخ جو-جو متوسطة المدى للسعودية.

وقال البيت الأبيض في بيان له إنه “يعارض بشدة قرارا لمجلس الشيوخ من شأنه أن يمنع البيع المقترح لـ280 صاروخا جو-جو متوسط المدى للسعودية”.

وقال “مكتب إدارة الميزانية” التابع للبيت الأبيض ان “صدور قرار مجلس الشيوخ من شأنه أن يقوض التزام الرئيس جو بايدن بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على المدنيين في السعودية” حيب زعمه.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 صاروخا (إيه.آي.إم-120سي-7 / سي-8) جو – جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 راجمة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدين.

المصدر: روسيا اليوم