بدء عملية التسوية في مركز مدينة البوكمال بريف دير الزور

بدأت صباح اليوم عملية التسوية التي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في مركز مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي الذي فتحته الجهات المعنية في إطار استمرار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور.

وأنهت الجهات المعنية أمس عمليات التسوية في مركز مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وسوى أكثر من 11 ألفاً من أهالي دير الزور أوضاعهم منذ انطلاق عملية التسوية الشاملة في المحافظة في الرابع عشر من الشهر الماضي.

المصدر: وكالة سانا