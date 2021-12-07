الرئيس بري : اكبر مكان للهدر في الكهرباء

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي: “أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ ان ينشىء معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة جدا”.

وقد تم سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها.

كما تم إقرار صفة العجلة على اقتراح القانونين المعجلين المكررين عن إلزام المصارف العاملة في لبنان تحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج وادخال تعديل يقضي بتطبيق عقوبات على كل مصرف يمتنع عن تطبيق احكام هذا القانون، على ان تقدم الصيغة النهائية في جلسة بعد الظهر.

وناقشت الجلسة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون الرقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر ( وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات ).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام