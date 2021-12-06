حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب قبالة ساحل السويد

أعلن في السويد أن حريقا اندلع على متن سفينة شحن محملة بالأخشاب قبالة غوتنبرغ على الساحل الغربي للبلاد، وأنه لم تتم السيطرة عليه حتى الآن رغم مرور أكثر من 24 ساعة على اندلاعه.

وقالت وكالة الطوارئ المدنية السويدية إنها أرسلت طائرتي هليكوبتر للمشاركة في إخماد الحريق، فيما تكافح فرق الطوارئ وخفر السواحل النار بلا جدوى.

وأوضحت الوكالة أن الحريق اندلع في حمولة السفينة من الأخشاب يوم السبت، وبينما لم تحترق السفينة نفسها يبدو من الصعب إخماد الحريق.

وأضافت “السفينة تحتوي على كمية كبيرة من الوقود، وبدأت وكالة الطوارئ المدنية الاستعدادات اللازمة للدعم بالموارد في حال تسرب الوقود إلى مياه البحر”.

المصدر: روسيا اليوم