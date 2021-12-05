الوزير حمية: سأقف دومًا الى جانب صاحب الحق كائنًا من كان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2021 - 15:48

الوزير حمية: سأقف دومًا الى جانب صاحب الحق كائنًا من كان

منذ 2 ساعة 5 December، 2021
الوزير حمية: سأقف دومًا الى جانب صاحب الحق كائنًا من كان
لبنان

ابدى النائب السابق اميل رحمة اعتزازه بوزير الأشغال علي حمية “كابن بعلبك الهرمل الذي فرض نفسه منذ توليه المسؤولية علامة فارقة في علو المعرفة وحسن التصرف بتواضع وحكمة مع الكبير والصغير ونظافة الكف الحاضرة دوماً عند توقيع المعاملات كبيرة كانت ام صغيرة”.

كلام رحمة جاء خلال استقباله الوزير حمية في دارته في دير الأحمر، إذ أعرب الأخير عن لرحمة “على الاستقبال والحفاوة”، منوّها بمواقفه و”عاقداً النية على الاهتمام بكل المنطقة دون تفرقة وبكل لبنان دون انحياز”، مؤكداً على أن “اعماله وأداءه سيتكلمان عنه وسيقف دومًا الى جانب صاحب طلب الحق كائنًا من كان على اتفاق في السياسة أو على اختلاف”.

المصدر: موقع المنار

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