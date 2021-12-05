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December 5 2021 - 12:02

فلسطين..الأسير الفسفوس إلى الحرية

منذ 35 mins 5 December، 2021
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه من المقرّر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المعتقل كايد الفسفوس، اليوم الأحد. وبيّن نادي الأسير أن المعتقل الفسفوس كان قد خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ(131) يوماً، وأنهاه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري. يُشار إلى أن الفسفوس (32 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، هو أسير سابق، تعرّض للاعتقال عدّة مرّات، وكانت آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020، وخاض إضراباً عن الطعام عام 2019، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقّاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود وحافظ، وكان يعمل قبل اعتقاله كان موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من تعثّر دراسته بسبب الاعتقالات المتكررة.
عربي وإقليمي - فلسطين

 أفاد نادي الأسير الفلسطيني أنه من المقرّر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المعتقل كايد الفسفوس الأحد.

وبيّن نادي الأسير أن المعتقل الفسفوس كان قد خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ 131 يوماً، وأنهاه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الفسفوس (32 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، هو أسير سابق، تعرّض للاعتقال عدّة مرّات، وكانت آخر اعتقالاته في شهر تموز/يوليو 2020، وخاض إضراباً عن الطعام عام 2019، وهو متزوج وأب لطفلة ، وله ثلاثة أشقّاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود وحافظ، وكان يعمل قبل اعتقاله كان موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من تعثّر دراسته بسبب الاعتقالات المتكررة.

المصدر: فلسطين اليوم

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