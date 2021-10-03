بدء تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في مدينة جاسم بريف درعا

بدأت في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي الأحد عملية تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش السوري، وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية. وذكرت “سانا” أنه “مع فتح مركز التسوية في مدينة جاسم توافد المسلحون والمطلوبون والفارون من الخدمة العسكرية إلى المركز لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم للجيش، تنفيذاً للاتفاق الذي طرحته الدولة وإيذانا بإعادة الأمن والاستقرار الى تلك القرى والبلدات وبدء المؤسسات الخدمية بعمليات إصلاح وترميم المرافق الخدمية فيها”.

وشهدت محافظة درعا خلال الشهر الفائت عمليات تسوية أوضاع مماثلة شملت حي درعا البلد في المدينة وقرى وبلدات ومدن نوى و اليادودة ومزيريب وطفس وتل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي والشمالي وتبعها تعزيز الجيش السوري لنقاط انتشاره في المنطقة.

المصدر: سانا