روسيا اليوم نقلا عن مصادر في الجيش السوري: سماع دوي ضربات مدفعية “إسرائيلية” استهدفت مناطق في ريف درعا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 02:36

روسيا اليوم نقلا عن مصادر في الجيش السوري: سماع دوي ضربات مدفعية “إسرائيلية” استهدفت مناطق في ريف درعا

منذ 23 mins 6 May، 2024
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