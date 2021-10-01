البراكس لموقع المنار : لكي لا نعود للطوابير على مصرف لبنان أن يقوم بهذه الخطوات ..

أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن “المشكلة الاساسية في موضوع المحروقات اننا لا نعرف موجودات مصرف لبنان ومتى يوافق على فتح الاعتمادات، ومتى يسدد الفواتير المستحقة، وكذلك في موضوع التسعير فإننا لا نعرف ان كانت ستسعر على حسب دولار السوق او سعر منصة جديد”.

واوضح البراكس في تصريح لموقع المنار “ان هذه الحالة من الضبابية تربك السوق والى الان هناك طلبات لشركات نفط غير موافق عليها”.

وقال البراكس “صحيح ان هناك انفراجا في ازمة الطوابير ولكن لكي نحافط على ما نشهده حاليا فإن على مصرف لبنان تسريع اعطاء الموافقات المسبقة للشركات المستوردة، واعطاء الموافقات لجميع الشركات معا، وتسديد فواتير البواخر المستحقة دون تأخير، والا سنعود الى الطوابير وشح مادة البنزين”.

ولفت البراكس الى ان “بعض المحطات في مناطق الأطراف لا زالت تعاني من الأزمة عكس العاصمة ومناطق جبل لبنان”.

وأشار الى ان “سعر صفيحة البنزين يتأثر بعاملين كل اربعاء، الأول هو سعر برميل النفط العالمي، وثانيا سعر صرف الدولار”، وتوقع ان يرتفع سعر الصفيحة في الاسابيع المقبلة.

المصدر: موقع المنار