غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح بسبب دخول الطلاب الى المدارس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 09:28

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح بسبب دخول الطلاب الى المدارس

منذ 52 mins 1 October، 2021
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