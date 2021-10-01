كوريا الشمالية تعلن تنفيذ اختبار لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات

أعلنت بيونغ يانغ أن قوات كوريا الشمالية أجرت الخميس اختبارا لمنظومة صواريخ محدثة مضادة للطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار نفذته أكاديمية العلوم الدفاعية وكان يهدف إلى تأكيد الفعالية التشغيلية لمنصة الإطلاق والرادار والعربة القتالية للقيادة والأداء القتالي للصاروخ.

ولم يحضر زعيم البلاد، كيم جونغ أون، عملية الاختبار حيث جرت تحت إشراف عضو المكتب السياسي لـ”حزب العمال الكوري” الحاكم ولجنته المركزية، باك جونغ تشون.

وقالت الأكاديمية: “الاختبار الشامل له أهمية عملية للغاية في دراسة وتطوير منظومات صواريخ واعدة مختلفة مضادة للطائرات”.

وتمثل هذه التجربة حلقة جديدة في أحدث سلسلة اختبارات أجرتها مؤخرا كوريا الشمالية وسط جمود طالت مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز