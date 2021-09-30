الرئيس بري استقبل الخصاونة وجرى البحث بالعلاقات بين لبنان والاردن

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس رئيس الوزراء الاردني وزير الدفاع بشر الخصاونة، في حضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وسفير الأردن وليد الحديد، وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والاردن.

وبعد اللقاء، قال الخصاونة “سعدت بزيارة لبنان الشقيق اليوم برفقة مجموعة من الوزراء الأردنيين للتعبير عن التضامن والدعم المستمر من سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله إبن الحسين والمملكة الاردنية الهاشمية للبنان ولكل الجهود والتي في طليعتها لجلالة الملك والتي تهدف الى تلبية الحاجات الاساسية لاشقائنا في لبنان سواء في مجال تزود الغاز أو الطاقة الكهربائية او الحاجات الاساسية للمواطن اللبناني”.

وتابع الخصاونة “تأتي هذه الزيارة بعد تأليف الحكومة اللبنانية وبعدما أجريت إتصالا بالرئيس ميقاتي، وبالطبع أتيح لي لقاء فخامة الرئيس، والآن أتشرف بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وجرى الحديث بيننا عن السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة والدعم والإسناد الى لبنان الشقيق، والتي يلتزمها ويقوم بها جلالة الملك في مختلف إتصالاته الدولية والاقليمية لبلورة بعض المقاربات الملموسة لتلبية الحاجات الاساسية لأهلنا وأشقائنا في لبنان”.

وكان الرئيس بري استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في زيارة برتوكولية جرى خلالها أيضا عرض للاوضاع العامة ولآخر المستجدات السياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام