“الأوكسجين الإيراني” في دمشق

إضافة إلى وقوفها إلى جانب سورية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعيلم والعسكر، تسعى الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى مساندة دمشق في القطاع الصحي ايضاً.

دفعة مساعدات إيرانية طبية وصلت إلى العاصمة السورية، تتضمن مولدات اوكسجين، ومولدات اوكسجين ذاتية، إضافة إلى أسطوانات جاهزة، على أن يتم نقلها إلى المشافي السورية بعد إتمام إجراءات استلامها من قبل مندوبي وزارة الصحة في دمشق، بإشراف مباشر من قبل السفير الإيراني لدى سورية مهدي سبحاني.

تأتي هذه الدفعة في ظل امتلاء المشافي السورية بمرضى فيروس كورونا، إذ تشهد البلاد موجة انتشار للوباء أكبر قياساَ بما سبق من موجات خلال العامين الماضيين، ما اضطر القطاع الصحي لنقل مرضى من العاصمة إلى محافظات حمص وحماه لتلقي العلاج بعد وصولهم لمراحل حرجة.

يؤكد مندوبو وزارة الصحة السورية، خلال استلامهم المساعدات، أن هذه الدفعة من المساعدات، هي “حاجة أتت في وقتها”، إذ بلغ عدد أجهزة توليد الأوكسجين المحمولة قرابة الـ 100 جاهز، إضافة إلى محطتي توليد اوكسجين كبيرة للمشافي، وخزانات لتجميع كميات الأكسجين المولد فيها وتخزينها.

المصدر: موقع المنار