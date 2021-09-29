مصدر مطلع ينفي لقاء شمخاني بمسؤولین سعودیین

نفی مصدر مطلع الأخبار المتداولة حول لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني مع مسؤولین سعودیین، مؤکدا انه لا يوجد اي خطط في هذا الصدد. وافاد مراسل وكالة ارنا نقلاً عن موقع “نور نيوز” الإيراني، أن مصدراً في المجلس الأعلى للامن القومي الايراني- لم يذكر اسمه- قال تعليقا على اخبار متداولة حول اجتماع شمخاني بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في بغداد إنه “لا صحة لأخبار اتصال ولقاء شمخاني بمسؤولين سعوديين، ولا توجد خطط أو برامج في هذا الصدد”.

وتداول بعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الیومین الماضیین أخبار عن لقاء الادميرال علي شمخاني بوزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر في بغداد دون ذکر المصدر.

المصدر: فارس