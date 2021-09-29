قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

قتل 6 إرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب 5 آخرون جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع فيما بينهم أمس في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي. وأفادت مصادر محلية من رأس العين لـ “سانا” باستمرار الاقتتال الذي اندلع ظهر أمس بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى (فرقة المعتصم) المنضوية تحت ما يسمى (الجيش الحر) الإرهابي الموالي لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين.

يُذكر أن سبب الاقتتال هو خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يُسمى (فرقة المعتصم) للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على منازل المدنيين الذين تهجروا تحت التهديد بالقتل والخطف إلى المناطق الآمنة، حيث ينتشر الجيش العربي السوري.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف (آر بي جي) ومدافع الهاون، وأسفرت المواجهات أيضاً عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين المتقاتلين.

المصدر: سانا