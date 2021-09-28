نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي وتعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة للغاية في عدة سجون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 13:12

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي وتعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة للغاية في عدة سجون

منذ 5 mins 28 September، 2021
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