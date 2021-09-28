نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي وتعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة للغاية في عدة سجون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 13:12
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ميقاتي: المبلغ الذي حصلنا عليه من صندوق النقد الدولي لن يُمس حتى يتم الاتفاق على وجهة إنفاق محددة
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مؤسسة مياه بيروت: قطع التغذية في العاصمة وبعض مناطق الضاحية اعتباراً من مساء اليوم حتى صباح الجمعة بسبب أعمال صيانة
صهاريج المحروقات التابعة لشركة الأمانة تواصل عمليات تزويد البلدات ومولدات الاشتراك في محافظة عكار بمادة المازوت الإيراني
فريق مشترك لبناني سوري يواصل الكشف على خط الغاز العربي بدءا من محطة الدبوسية الحدودية وصولا إلى محطة دير عمار
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية يقرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية عند مركز جابر الحدودي اعتباراً من صباح الغد
الفراية: القرار هدفه تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية
مراسل المنار: شرطة الاحتلال تضيق على الشبان في المسجد الأقصى وتمنع التجمعات وتعتدي على عدد منهم بالضرب
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الشرطة العراقية تعلن مقتل ما يسمى بالمسؤول العسكري في تنظيم داعش الارهابي لجزيرة غرب سامراء
بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهّب للمساعدة في حل أزمة شحّ الوقود التي تعاني منها البلاد خلال الأيام الماضية
حزب العمال البريطاني يصوت بأغلبية ساحقة على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لأرضهم خلال مؤتمره السنوي العام جنوب انكلترا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: السفير الفرنسي سيعود غداً إلى واشنطن وسأتحدث مع الرئيس بايدن في منتصف أوكتوبر
ماكرون: قرار استراليا بشأن صفقة الغواصات الفرنسية لن يغير من موقفنا تجاه أمن منطقة المحيطين الهادئ والهندي
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي وتعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة للغاية في عدة سجون
منذ 5 mins
28 September، 2021
سجون الاحتلال الصهيوني
فلسطين
نادي الاسير الفلسطيني
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