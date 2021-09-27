الاحتلال التركي يعتدي بقذائف المدفعية على عدة قرى في محيط إعزاز بريف حلب

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على عدة قرى وبلدات في محيط مدينة إعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والصاروخية موقعة أضراراً مادية في الممتلكات.

ونقلت سانا عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرين في المناطق التي يحتلونها على الأطراف الجنوبية لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي الغربي قصفوا بشكل متكرر منذ فجر اليوم بقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية التجمعات السكنية في قرى برج القاص ومياسة والشيخ عيسى التابعة لمنطقة إعزاز.

وبينت المصادر أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة ووقوع خسائر في الحقول والمحاصيل الزراعية.

واستولى إرهابيون مما يسمى مجموعة “السلطان مراد” و “فيلق الشام” التابعين للاحتلال التركي في الرابع عشر من الشهر الجاري على أحد منازل قرية كفرجنة ومنعوا اهالي قرية براد بمنطقة عفرين بالريف الشمالي من التوجه إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية وفرض شروط تعجيزية من أجل دفع مبالغ مالية لإرهابيي الفيلق وذلك بغية التضييق عليهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم للاستيلاء عليها.

المصدر: وكالة سانا