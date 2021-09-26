الجيش السوري يواصل انتشاره بريف درعا الغربي

انتشرت وحدات من الجيش السوري الاحد في عدد من قرى وبلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعد ساعات من إتمام تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مركز تسوية أقامته الجهات المختصة في قرية سحم الجولان.

وذكرت وكالة سانا السورية للانباء أن “قوات من الجيش السوري انتشرت الاحد في مواقعها داخل الأراضي الإدارية لقرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي”.

ولفتت الوكالة الى انه “تم السبت تسوية أوضاع العشرات من أبناء قرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط الذى كان بحوزة بعضهم إلى الجيش العربي السوري تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وتمهيداً لإعادة المؤسسات الخدمية في خدمة المواطنين”.

المصدر: سانا