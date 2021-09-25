الصين تحظر التداول بالبيتكوين وأخواتها

أعلن المصرف المركزي الصيني أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعني منع العملات الرقمية كافة، مثل بيتكوين.

وقال بيان صادر عن مصرف الشعب الصيني إن “العملات الافتراضية، والمعاملات المالية والاقتصادية المتعلقة بها، غير قانونية” وأضاف أنها “تهدد بشدة مدخرات المواطنين”.

وتعدّ الصين واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم؛ وقد تراجع سعر البيتكوين بنحو ألفي دولار أمريكي بعد الإعلان الجديد. هذه الخطوة هي الأحدث في الحملة التي تشنها الصين على العملات الرقمية، والتي تراها بكين في أحسن الافتراضات استثماراً متقلباً للمضاربة، وفي أسوأ الاحتمالات وسيلة لغسيل الأموال.

وتمنع الصين بشكل رسمي تداول العملات الرقمية منذ عام 2019، لكنها سمحت باستمرار التحويلات الخارجية باستخدامها.

وحذرت العديد من المؤسسات الصينية مشتري العملات الرقمية من أنها لا توفر أي حماية للعمليات بالبيتكوين، أو أي عملات رقمية أخرى.

وقبل نحو 3 أشهر أبلغت الحكومة الصينية المصارف بوقف تسهيل التحويلات باستخدام العملات الرقمية، وحظرت عمليات تعدينها. تتطلب عمليات التعدين استخدام أجهزة كومبيوتر قوية، وكميات هائلة من الطاقة الكهربائية، للحصول على عملات رقمية جديدة.

وتعتبر خطوة اليوم أحدث مؤشر على أن الصين ترغب بقوة في القضاء على قطاع العملات الرقمية، بكل أشكاله.

ويؤكد البيان الحكومي بوضوح أن جميع المتورطين في “الأنشطة المالية غير القانونية” يرتكبون جريمة، وسيخضعون للمحاكمة.

كما تعتبر الصين المواقع الأجنبية التي تبيع العملات الرقمية للمواطنين غير قانونية أيضاً.

المصدر: بي بي سي