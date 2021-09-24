كوريا الشمالية تعرض على نظيرتها الجنوبية إجراء محادثات مشروطة

قالت “شقيقة الزعيم الكوري الشمالي” كيم يو جونغ إن بلادها مستعدة لاستئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في حالة تلبية شروطها. داعية “سيول لإقناع واشنطن بتخفيف العقوبات الاقتصادية”.

وعرضت كيم المحادثات بينما أشارت إلى دعوة رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، الصادرة في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإعلان سياسي لإنهاء الحرب الكورية 1950-1953 كوسيلة لإحلال السلام في شبه الجزيرة.

وقالت كيم يو جونغ في بيان لها الجمعة “الابتسامة المصطنعة وقراءة إعلان إنهاء الحرب وإلتقاط الصور يمكن أن يكون أمرا ضروريا لشخص ما، لكنني أعتقد أنه لن يكون ذي جدوى ولن يغير شيئا، نظرا لعدم المساواة القائمة والتناقض الخطير والأعمال العدائية”.

وأضافت كيم أن “كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات البناءة مع كوريا الجنوبية لمناقشة كيفية تحسين وإصلاح العلاقات المتوترة إذا توقف الجنوب عن استفزاز كوريا الشمالية بسياسات عدائية وتأكيدات بعيدة المنال ومعايير التعامل المزدوج”.

المصدر: روسيا اليوم