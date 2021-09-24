متحدث طالبان لـ”سبوتنيك”: تواجد تركيا وقطر في مطار كابول مؤقت وكل الأمور ستكون بأيدي الأفغان

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام بحكومة طالبان الأفغانية، ومتحدث الحركة ذبيح الله مجاهد، أن عمل تركيا وقطر في مطار كابول الدولي، مؤقت، لافتًا إلى أنه ستنتهي الأعمال في مطار قريبا خلال أيام، وسيكون جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بشكل كامل. وقال متحدث حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن “عمل تركيا وقطر في المطار مؤقت وفي القريب العاجل سيتمكن العمال الأفغان من عمل جميع الأمور المطلوبة في المطار بما فيها الأمور الفنية والأمنية ستكون بيد الأفغان فقط”.

وأضاف أن “الأعمال في المطار قريبا ستكتمل وأخبرتنا قطر وتركيا أن الأعمال الجارية في المطار ستنتهي قريبا في الأيام المقبلة، وسيكون المطار جاهزا للطيران الدولي بشكل كامل”. وأوضح أن “إدارة تأشيرات الجوازات ستعمل قريبا في كابول وهي من تكون معنية بإعطاء التأشيرات لجميع الراغبين بالقدوم إلى أفغانستان”.

المصدر: سبوتنيك