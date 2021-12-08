مصادر أفغانية: القوات الأميركية غادرت وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول

كشفت مصادر أفغانية، عن اختفاء قاعدة البيانات البيومترية للمطار ووزارة الداخلية والمعابر الحدودية في أفغانستان، مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد في آب/أغسطس الماضي. وقال مصدر لوكالة سبوتنيك، إن القوات الأميركية أخذت معها قواعد البيانات البيومترية لثلاث جهات حيوية في أفغانستان، وهي المطار ووزارة الداخلية والمعابر الحدودية، مشيراً إلى أن “قواعد البيانات تلك لا توجد أي نسخ أخرى منها”.

وأضاف المصدر أن “الأميركيين أخذوا معهم البيانات، والآن ليس لدى طالبان منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي أي فكرة عمن جاء إلى أفغانستان أو غادر منها خلال السنوات العشرين الماضية”. وأشار المصدر إلى أن حركة طالبان – التي سيطرت على الحكم في البلاد منذ 15 آب/أغسطس الماضي – تعمل حالياً على إعداد نظام جديد للبيانات مطابق للنظام القديم، لكنها ليس لديها أدنى فكرة عمن هم ممنوعين من دخول البلاد ومن هم ممنوعين من المغادرة.

وبحسب المصدر، فإن فريقاً فنياً قطرياً يتولى حالياً المسؤولية في مطار كابول. وغادرت قوات الاحتلال الأميركي أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، لتنهي بذلك حرباً استمرت نحو 20 عاماً.

المصدر: سبوتنيك