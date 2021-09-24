اكتشاف نوع جديد من الأسماك بـ”صفات غريبة”

اكتشف فريق من العلماء نوعاً جديداً من الأسماك بـ”صفات غريبة”. وأشار فريق الباحثين إلى أن هذا النوع من الأسماك يشكل نموذجاً مثالياً للأبحاث والدراسات في مجال الفزيولوجيا العصبية.

وبحسب فريق البحث فإن النوع الجديد من هذه الأسماك يتميز بعدم امتلاكها غطاء يخفي دماغها، وتنتمي إلى نوع جديد من جنس الأسماك يعرف بــ”الدانيونيلا” (Danionella)، ويبلغ طول السمكة البالغة منها 10 إلى 12 ملم فقط، بالإضاف إلى امتلاكها جسماً شفافاً يظهر من تحته دماغها بشكل واضح.

وتحدثت دراسة نشرت في مجلة “Scientific Reports”، عن أن شكل السمكة المبسط والشفاف كان محط اهتمام العلماء، على اعتبار أنها أكثر الفقريات بدائية في العالم، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للباحثين دراسة تكوين الدماغ.

ويشير “رالف بريتز” المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن هذه الأسماك تتشابه مع الأنواع المعروفة باسم”Danionella translucida”، إلا أن الخصائص الداخلية في بعض مناطق الجسم تختلف بشكل كبير، وتظهر الدراسة الجينية أن النوعين مرتبطان ببعضهما البعض فقط.

ويعيش هذا النوع من الأسماك في الأنهار والسفوح الجنوبية والشرقية لجبال “يوما” في ميانمار.

المصدر: الميادين