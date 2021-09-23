مقتل فتى سوري وجرح شقيقه بقنبلة عنقودية من مخلفات العدو في عدشيت الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 23 2021 - 18:30

مقتل فتى سوري وجرح شقيقه بقنبلة عنقودية من مخلفات العدو في عدشيت الجنوبية

منذ 2 ساعة 23 September، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بمقتل فتى سوري وجرح شقيقه بعد ظهر اليوم في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي في بلدة عدشيت -النبطية.
وفي التفاصيل، ان الفتى السوري فادي محمد الصعيدي ( 8 سنوات ) وشقيقه اسماعيل محمد الصعيدي (6 سنوات) كانا يلهوان بكرة من دون ان يعلما انها قنبلة من مخلفات العدوان عثرا عليها في حي الغياضة حيث يسكنان في بلدة عدشيت – النبطية عندما انفجرت بهما وتم نقلهما الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث توفي فادي وحال شقيقه اسماعيل مستقرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة