حزب الله استكمل توزيع المازوت المجاني لضخ المياه في بلدات منطقة صيدا

أعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان، انها “استكملت حملة توزيع المازوت المجاني الذي خصص ضمن المرحلة الأولى لضخ المياه في محطات بلدات المية ومية، القرية، حارة صيدا، عنقون بنعفول، واركي وقناريت، حيث كان في استقبال الصهاريج التابعة لشركة الأمانة رؤساء بلديات وفاعليات تلك البلدات، التي توجهت بـ”الشكر والتقدير لقيادة حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله على هذه المبادرة الطيبة”.

كذلك، خرجت حشود شعبية في بلدات اركي وعنقون وبنعفول، مرحبة بعد “معاناة كبيرة في تأمين المياه بسبب شح مادة المازوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام