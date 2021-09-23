حزب الله استكمل توزيع المازوت المجاني لضخ المياه في بلدات منطقة صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2021 - 10:54

حزب الله استكمل توزيع المازوت المجاني لضخ المياه في بلدات منطقة صيدا

منذ 40 mins 23 September، 2021
صهاريج المازوت الإيرانية
لبنان

أعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان، انها “استكملت حملة توزيع المازوت المجاني الذي خصص ضمن المرحلة الأولى لضخ المياه في محطات بلدات المية ومية، القرية، حارة صيدا، عنقون بنعفول، واركي وقناريت، حيث كان في استقبال الصهاريج التابعة لشركة الأمانة رؤساء بلديات وفاعليات تلك البلدات، التي توجهت بـ”الشكر والتقدير لقيادة حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله على هذه المبادرة الطيبة”.

كذلك، خرجت حشود شعبية في بلدات اركي وعنقون وبنعفول، مرحبة بعد “معاناة كبيرة في تأمين المياه بسبب شح مادة المازوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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