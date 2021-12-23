حزب الله وزع الدفعة السادسة من المازوت الايراني المجاني في صيدا

اعلن “حزب الله” في بيان، أنه ” واصل عبر “شركة الأمانة للمحروقات” توزيع الهبة المجانية من مادة المازوت الايراني للمؤسسات الإنسانية وآبار المياه حيث تم الإنتهاء من تسليم الدفعة السادسة خلال الأسبوع الماضي في مدينة صيدا والفيلات والفوار وسيروب و بلدات الغازية، حومين التحتا، رومين، عنقون ، بنعفول ، زيتا ، اركي، قناريت ، حارة صيدا ، طنبوريت ، عبرا ، مارالياس ، المعمرية ، عين الدلب، عقتانيت ، جنجلايا ، الفيلات ، مية ومية ، الصالحية ، درب السيم ، صيدون ، القرية ، مغدوشة ، كفرجرة ، وادي بعنقودين ، جنسنايا ، المجيدل ، كفريا ، شرحبيل ، مجدليون.

كما وتم توزيع كميات من المازوت المجاني لجمعيات: لنا المستقبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، عائلة مار الياس لرعاية المسنين في عبرا ، جمعية رعاية اليتيم في صيدا ، الدفاع المدني- مركز كفرجرة ، عائلة مار الياس لرعاية المسنين في عبرا ، مستشفى دار السلام لرعاية المسنين في شرحبيل وفوج اطفاء بلدية صيدا. ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من البلديات والأهالي والجمعيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية