ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ناقش مع وزير الخارجية الإيراني خطة العمل المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 17:48

ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ناقش مع وزير الخارجية الإيراني خطة العمل المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي (سبوتنيك)

منذ 13 mins 22 September، 2021
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