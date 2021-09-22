جونسون وبايدن: موقفنا تجاه روسيا والصين سيكون مبنيا على قيمنا المشتركة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن موقف بلديهما تجاه روسيا والصين سيكون مبنيا على “القيم المشتركة”.

وقال المتحدث باسم جونسون في أعقاب مباحثاته مع بايدن في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن “رئيس الوزراء والرئيس بحثا عددا من القضايا الدولية، بما في ذلك الصين وروسيا. واتفقا على أن بريطانيا والولايات المتحدة ستتعاملان مع تلك القضايا على أساس القيم المشتركة”.

وأضاف أن جونسون “ينتظر بفارغ الصبر” انعقاد “قمة الديمقراطية” المزمعة في 9 و10 ديسمبر المقبل والتي أعلن عنها بايدن في وقت سابق، معتبرا أن تلك القمة “ستساهم في العمل على الصعيد الدولي”.

وفي أعقاب اللقاء، نشر جونسون تغريدة على “تويتر”، قال فيها إن “المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفان ثابتان وأقرب شريكين. ونحن سنقف معا من أجل حماية شعبينا والدفاع عن قيمنا حول العالم”.

المصدر: روسيا اليوم