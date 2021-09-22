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September 22 2021 - 02:44

مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان

منذ 26 mins 22 September، 2021
الخارجية المصرية
عربي وإقليمي - مصر

دانت مصر، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان التي حصلت بقيادة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان و22 ضابطا برتب مختلفة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن “جمهورية مصر العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيق صباح اليوم، وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد”.

وأضاف البيان أن “مصر تؤكد، حكومة وشعبا، على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل”.

المصدر: وكالات

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