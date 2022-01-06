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January 6 2022 - 08:52

مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة التوافق السياسي وإنهاء حالة “اللادولة” في البلاد

منذ 2 ساعة 6 January، 2022
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

أعلن مجلس السيادة السوداني أن البلاد تحتاج إلى توافق القوى السياسية أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا ضرورة الخروج من حالة “اللادولة” التي ورثها المجلس وتعيشها البلاد حاليا.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، إن “الوطن يحتاج إلى توافق القوى السياسية أكثر من أي وقت مضى، خاصة على الموضوعات والقضايا الملحة الطارئة بعيدا عن الخلافات”.

وأكد أن الأهم هو التوصل إلى حل نابع من الإرادة الوطنية.

وأضاف أن “حالة اللادولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حاليا ليس من المصلحة إستمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن”.

وأكد أن “القوات المسلحة والقوات الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد الوطن ومؤمنة بحماية الانتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية”.

المصدر: سونا

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